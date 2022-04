Ruud med Ronaldo-spøk etter å ha blitt «CR7» på rankingen: – Må nok ringe ham

Ruud fikk en superåpning mot 18-årige Carlos Alcaraz, men ble så utspilt i lange strekk i Miami Open-finalen. En kraftig offensiv ga spansk tennistriumf. Likevel sikret finalekampen karrierebeste på verdensrankingen med 7.-plass.

I etterkant sendte nordmannen et stikk i retning Manchester United-stjernen Cristiano Ronaldo. Portugiseren er kjent for å promotere seg selv under «CR7», som er initialene hans og draktnummeret han har brukt i store deler av sin karriere.

Med Ruud på 7.-plass på verdensrankingen vil han også bli «CR7». På pressekonferansen etter finaletapet var han i det humoristiske hjørnet.

– Det er alltid flott å nå ny karrierebeste. Jeg må nok ringe Ronaldo, for CR7 er i fare nå. Jeg vet ikke om vi må gjøre noen forhandlinger for å se hvem som virkelig kan ha dette nummeret, sa han smilende.

Ruud er fem poeng foran russiske Andrej Rublev på rankingen og har 565 poeng opp til italienske Matteo Berrettini på 6.-plass. Novak Djokovic topper fortsatt, ti poeng foran Daniil Medvedev.

Casper Ruud ser seg nødt til å stå over ATP 250-turneringen i Houston denne uken som følge av trøbbel med en visdomstann.

– De siste to, tre dagene har jeg slitt med en visdomstann som har plaget meg en stund, så det er vanskelig å svelge og få i seg nok å spise, sa Ruud etter kampen mot Carlos Alcaraz.

