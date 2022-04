Norges curlingherrer slo Skottland i VM

Norge tapte knepent 7-8 for gullfavoritt Canada lørdag. Før det hadde de slått Sør-Korea med 7-3. Natt til mandag sikret det norske laget seg enda en seier da Skottland ble slått i Las Vegas i Nevada i USA, der årets mesterskap spilles.

Norge kom bakpå med to poeng etter to spilte omganger, men etter det hevet skip Ramsfjell og laget spillet. De ledet med 5-4 før de tok to poeng i omgang ni. Da innså skottene tapet og ga opp.

Norge møter Tsjekkia mandag ettermiddag og hjemmehåpet USA natt til tirsdag.

Magnus Ramsfjell (24), Martin Sesaker (28), Bendik Ramsfjell (27) og Gaute Nepstad (27) spiller på det norske laget.