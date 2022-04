Målløs Zuccarello i ny sterk Wild-seier

Nordmannen klarte dermed ikke å følge opp forrige natts prestasjon, som resulterte i en scoring og en assist, og gikk poengløs av isen.

Zuccarello fikk over 17 minutter spilletid og noterte seg for ett skudd på mål i bortekampen i Washington.

Det var lagkamerat Joel Eriksson Ek som ble kampens store spiller med to scoringer og en assist. Tyson Jost, Marcus Foligno og Nicolas Deslauries sørget det andre målene til Wild.

Minnesota Wild forlenget lagets seiersrekke til ti kamper på rad.

Zuccarello har scoret 20 ganger denne sesongen. Med sine 49 assist er han nå oppe i 69 målpoeng totalt. Det er hans beste poengfangst som NHL-spiller. Totalt er han oppe på 496 målpoeng i NHL-karrieren i grunnserien og nærmer seg 500 som er en milepæl. Det etter 677 kamper.

National Hockey League (NHL) søndag, grunnserien:

Buffalo Sabres – Florida Panthers 3-5, Ottawa Senators – Detroit Red Wings 5-2, New Jersey Devils – New York Islanders 3-4, Chicago Blackhawks – Arizona Coyotes 2-3 e.f., New York Rangers – Philadelphia Flyers 3-4 e.str., Vancouver Canucks – Vegas Golden Knights 2-3 e.f., Washington Capitals – Minnesota Wild 1-5, Anaheim Ducks – Edmonton Oilers 1-6, Seattle Kraken – Dallas Stars 4-1.