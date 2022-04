Storhamar ute av europaligaen etter målrikt drama

Viborg hadde to mål å gå på fra det første oppgjøret, der det danske laget vant 33-31. Etter at Viborg åpnet returoppgjøret på hjemmebane best, gikk Storhamar offensivt til verks for å hente igjen det tapte og ledet på det meste 14-9 etter 16 minutter.

Storhamar gikk til pause med 21-19-ledelse etter en målrik første omgang. Lagene var dermed like langt sammenlagt før det hele skulle avgjøres etter hvilen i Jylland.

Lagene fortsatte å score i høyt tempo etter pause, der Viborg sikret seieren til slutt.

Danskene måtte klare seg uten sin norske stjerne Moa Högdahl, som sto bak åtte mål og seks assist i den første kvartfinalekampen mot Storhamar. Hun har problemer med en tå og er trolig ute resten av sesongen.

Emilie Hovden ble toppscorer for Storhamar med tolv scoringer på 14 skudd. Norske Mathilde Rivas-Toft bidro for Viborg i Högdahls skadefravær og scoret seks mål for danskene.

14. mai spilles semifinalene i Final Four, med finale og bronsefinale dagen etter.

