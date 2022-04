Ruud om forholdene i Miami før finalen: – Passer spillet mitt bra

Ruud møter det 18 år gamle spanske stortalentet Carlos Alcaraz med start klokken 19.00 norsk tid. Begge finalistene trives egentlig best med grusunderlag.

– Jeg forventet ikke at hvis jeg skulle nå en Masters1000-finale, at det skulle være her i Miami. Jeg trives med forholdene og hvordan banen er. Det går veldig tregt sammenlignet med andre baner med hardcourt (baneunderlag), så det passer spillet mitt bra, sa Ruud på fredagens pressekonferanse.

I Miami har Ruud allerede sikret seg sin største skalp i karrieren. Det skjedde i kvartfinalen, der han slo Alexander Zverev. Tyskeren er rangert som nummer fire på ATP-rankingen og vant i fjor sommer-OL-gull i tennis på hardcourt ved å slå verdensener Novak Djokovic på veien til finalen.

Ruud kan toppe karrierens største seier ved å vinne hele turneringen. Finalemotstander Alcaraz er blant verdens største tennistalenter og var nær ved å nå finalen i Indian Wells i mars. Da røk han ut i en jevn semifinale mot selveste Rafael Nadal.

Alcaraz og Ruud har møttes én gang tidligere. Det var i en ATP 250-turnering på grusen i Marbella for et snaut år siden. Da tapte Ruud i strake sett mot sin fem år yngre motstander.

– Han spilte en veldig god kamp. Jeg hadde nesten ingen sjanse til å slå ham, så jeg håper på revansje, sa Ruud om Alcaraz.

Finalevinneren sikrer seg en pengepremie på vel 10 millioner kroner. Taperen får vel halvparten.