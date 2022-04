Tennis: Verdenstoer Daniil Medvedev med skade – ute i et par måneder

– De siste månedene har jeg spilt med et lite brokk. Sammen med teamet mitt har jeg bestemt meg for å få utført en liten operasjon for å fikse problemet, skriver Medvedev på Twitter lørdag

Torsdag røk verdenstoeren ut mot polske Hubert Hurkacz fra Masters 1000-turneringen i Miami. Søndag kveld norsk tid spiller Casper Ruud finale mot spanjolen Carlos Alcaraz.

– Jeg vil sannsynligvis være ute de neste 1–2 månedene, og jeg vil jobbe hardt for å være tilbake på banen snart, tilføyer Medvedev på Twitter.

Dermed kan Roland Garros (grus) stå i fare for den 26 år gamle russeren. Turneringen spilles fra 22. mai til 5. juni. Roland Garros er den andre Grand Slam-turneringen denne sesongen. I Australian Open i januar ble Medvedev toer etter Rafael Nadal.

[ Kommentar: Jo mere vi er sammen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen