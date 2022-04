Manchester United skuffet igjen i poengtap – mesterligahåpet svekket

United står uten mulighet til å ta et nytt trofé denne sesongen, men kampen om den viktige fjerdeplassen lever fortsatt. Den posisjonen gir mesterligaspill til høsten.

Uavgjort mot Leicester kom derfor ikke som bestilt for de rødkledde, som fort kunne ha tapt oppgjøret. Mandag får tabellfirer Arsenal muligheten til rykke ytterligere ifra.

Etter en nokså sjansefattig første time eksploderte kampen den siste halvtimen. Kelechi Iheanacho ga Leicester ledelsen etter 63 minutter, men Fred utlignet for kort tid etter.

Leicester trodde de hadde tatt føringen igjen da James Maddison smalt inn 2-1 med ti minutter igjen, men scoringen ble annullert etter en VAR-sjekk. Det viste seg at Iheanacho hadde vunnet ballen på ulovlig vis.

Manchester United måtte klare seg uten Cristiano Ronaldo. Han var ikke i troppen på grunn av sykdom.

Ralf Rangnicks menn skal spille borte mot Everton neste helg. Leicester møter PSV Eindhoven i conferenceligaen i midtuka før sin hjemmekamp mot Crystal Palace.

Ingen Ronaldo

I Ronaldos fravær hvilte mye av ansvaret på landsmannen Bruno Fernandes, som burde gitt United ledelsen etter 27 minutter. Alene med keeper ble Fernandes' avslutning akkurat for dårlig til å overliste Kasper Schmeichel i Leicester-målet.

Scott McTominay var heldig som slapp unna med gult kort etter en stygg takling like etter pause. Skotten hadde stor fart og taklet James Maddison med knottene. Dommeravgjørelsen ble ikke overprøvd av VAR.

Like etter taklingen ble McTominay byttet ut. Inn kom Marcus Rashford, som fikk en varm velkomst av hjemmefansen på Old Trafford.

Fartsfylt avslutning

Maddison måtte få hjelp av Leicesters medisinske personell, men fikk ristet av seg smellen. Etter en drøy time sto han bak Leicesters åpningsmål da han slo et perfekt innlegg til Iheanacho.

Nigerianeren møtte innlegget med en stupheading, som gikk i mål via David de Gea og i nettet. Men Leicester var ikke i ledelsen lenge.

Tre minutter senere var Fred først frampå da Schmeichel måtte gi retur på Fernandes' skudd. Brasilianeren satte ballen opp i nettaket til 1-1.

Leicester skapte to gode muligheter til å ta tilbake ledelsen like etter. Den siste stoppet De Gea med et tigersprang etter headingen til Wesley Fofana.

Maddison fikk sitt mål annullert ti minutter senere, og nærmere kom ikke Leicester. Manchester United yppet seg på overtid, men gikk i veien for hverandre i jakten på vinnermålet.

