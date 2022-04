Liverpool slo Watford – låner tabelledelsen

De lyseblå må vinne mot Burnley senere lørdag for å beholde førsteplassen i ligaen. Liverpool har ledet Premier League i en runde tidligere. Det var i runde seks, men etter det har Manchester City hatt kontroll på topplasseringen.

Diogo Jota og Fabinho sikret Liverpool-seier og med det tabelltoppen på lån. De rødkledde har nå vunnet ti kamper på rad etter uavgjortresultatet mot Chelsea tidlig i januar, og Liverpool er nå to poeng foran gullrival City foran deres kamp lørdag.

Neste helg møtes Manchester City og Liverpool til det som kan bli en ren seriefinale. Den kampen går i Manchester. Før den tid skal Liverpool møte Benfica i mesterligaens kvartfinale.

Joshua King kom inn for Watford med ett kvarter igjen, men nordmannen gikk målløs av banen sammen med resten av laget.

Watford ligger stadig under streken og er i fare for å rykke ned. Det skiller imidlertid kun to poeng opp til Everton. I neste kamp venter Leeds på hjemmebane for Roy Hodgsons menn.

Watford-press

Det var gjestene som kom best i gang i Liverpool. Watford kom til flere store muligheter de første 20 minuttene, men en god Alisson og noe unøyaktighet gjorde at de ikke fikk uttelling.

Det skulle straffe seg da Jota stupte inn vertenes ledermål etter 22 minutter. Joe Gomez, som vikarierte på høyrebacken i Trent Alexander-Arnolds skadefravær, slo et vakkert innlegg som Jota stanget forbi en utrusende Ben Foster.

Enorm sjanse

Andre omgang startet på det jevne. Ingen av lagene skapte særlig mye før Watford var farlig frempå etter ti minutter. João Pedro kom til en stor mulighet inne i feltet, men skuddet snek seg like utenfor stolpen til Alisson.

Verken King eller Emmanuel Dennis klarte å skape noe for Watford etter at de begge ble byttet inn, og det endte med 0-2-tap etter at Fabinho omsatte en straffe i mål noen minutter før slutt.

Målscorer Jota ble revet ned av Juraj Kucka på et hjørnespark, og etter en VAR-sjekk konkluderte dommer Stuart Attwell med straffespark.

KAMPFAKTA

Premier League menn lørdag, 31. runde:

Liverpool – Watford 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Diogo Jota (21), 2-0 Fabinho (str. 88).

Dommer: Stuart Attwell.

Gult kort: Joe Gomez, Liverpool, Cucho Hernández, Watford.

Liverpool (4-3-3): Alisson – Joe Gomez, Joël Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson – Curtis Jones (Fabinho fra 61.), Jordan Henderson, Thiago (James Milner fra 89.) – Mohamed Salah (Sadio Mané fra 68.), Roberto Firmino, Diogo Jota.

Watford (4-3-3): Ben Foster – Kiko, Christian Kabasele, Samir, Hassane Kamara – Moussa Sissoko, Imran Louza (Tom Cleverley fra 76.), Juraj Kucka – Ismaïla Sarr, João Pedro (Emmanuel Dennis fra 77.), Cucho Hernández (Joshua King fra 77.).