Christian Eriksen med Brentford-mål i sjokkseier over Chelsea

Dansken sørget for 2-1 etter 54 minutter. Det var Eriksens første Premier League-scoring på 826 dager. I romjula 2019 dunket han inn et frispark for Tottenham mot Norwich.

Eriksen har vært i strålende form den siste tiden. I landslagspausen scoret han i begge kampene i comebacket for Danmark etter hjertestansen i fotball-EM i fjor sommer.

Målet kom i en hektisk periode kort tid etter pause. Rett før hadde Chelsea tatt føringen ved Antonio Rüdiger, men bare for å se gjestene utligne nesten umiddelbart ved Vitaly Janelt.

[ Innbytterne reddet LSK fra premiereflause mot HamKam ]

I det 60. minutt gjorde tyskeren sitt andre for dagen. Drøye fem minutter før ordinær tid satte Yoana Wissa spikeren i kista med 4-1.

Chelsea hadde før oppgjøret fem strake seirer i Premier League. London-laget ligger på 3.-plass og er 14 poeng bak Manchester City på tabelltoppen. Brentford ligger på 14.-plass med elleve poeng ned til Watford under nedrykksstreken.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen