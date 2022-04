Tyskland og Spania trakk hverandre – slik blir gruppene i fotball-VM

En showpreget trekning ble gjennomført i Doha fredag kveld. Det kontroversielle verdensmesterskapet starter 21. november og varer til 18. desember.

FIFA-president Giovanni Infantino erklærte allerede ved åpningen at det blir tidenes beste fotball-VM. Men aldri har det vært sterkere kritikk rundt tildelingen av et mesterskap. Åpningen var fri for kritiske røster.

Qatar i åpningskampen

Den største tungvektsduellen kom da Tyskland havnet i gruppe med Spania. Førstnevnte tok over VM-tronen fra spanjolene i 2014-mesterskapet. De møter hverandre i Qatar 27. november i andre runde i puljespillet.

Åpningskampen spilles mellom Qatar og Ecuador. Nederland og Senegal ble de øvrige lagene i gruppe A. Som vertsnasjon ble qatarerne toppseedet og var motstanderen alle håpet å få fra første pulje. Basert på rankingen alene ville hjemmenasjonen vært blant de svakeste på nivå fire.

– Vi får Qatar fordi jeg er en heldig mann, sa Nederlands landslagssjef Louis van Gaal med et smil tidligere i uken.

England drømmer om å avslutte trofétørken nasjonen har hatt sammenhengende siden VM-gullet på hjemmebane i 1966. «Three Lions» var i fjor tapende EM-finalist og håper å ta det siste steget. Fredag havnet de i pulje med Iran, USA og Wales/Skottland/Ukraina.

Møtes igjen

VMs tittelholder er Frankrike, og de skal opp mot Danmark, Tunisia og vinneren av omspillet mellom Peru og Australia/Forente arabiske emirater i gruppespillet.

Der vil «Les Bleus» bryte en forbannelse. Siden årtusenskiftet har hele fire av fem mesterlag floppet og røket ut før utslagsrundene. Tyskland var sist ut for fire år siden, og franskmennene opplevde selv ydmykelsen i 2002.

Norden hadde sist med tre lag i VM i Russland. Denne gangen blir Danmark regionens eneste representant. Island nådde ikke opp i den ordinære kvalifiseringen, mens Sverige falt i siste hinder i toeromspillet.

Danskene møtte også Frankrike for fire år siden. Da spilte de 0-0 under Åge Hareide i siste gruppekamp.

Brasil er VM-historiens mest suksessrike nasjon med sine fem titler (siste i 2002).

Tre åpne plasser

15 av de 16 øverste lagene på verdensrankingen er klare for sluttspillet. Regjerende europamester Italia står for VMs mest oppsiktsvekkende fravær. Nylig snublet de asurblå i en omspillssemifinale mot Nord-Makedonia.

Trekningen ble gjort selv om tre VM-billetter gjenstår å bli delt ut. Først i juni blir det klart hvilke lag som får dem. To av plassene er satt av til interkontinentalt omspill (Costa Rica – New Zealand og Peru – Australia/Forente arabiske emirater). Den siste deles ut i et finaleoppgjør mellom Wales og Skottland/Ukraina.

I alt skal det spilles 64 kamper i det som blir tidenes første fotball-VM i Midtøsten. Tildelingen ble gjort i 2010, og den har siden høstet mye kritikk. Qatar er i årevis blitt anklaget for manglende menneskerettigheter og dårlig behandling av gjestearbeidere.

Gruppe A: Qatar, Ecuador, Senegal, Nederland

Gruppe B: England, Iran, USA, Wales/Skottland/Ukraina

Gruppe C: Argentina, Saudi-Arabia, Mexico, Polen

Gruppe D: Frankrike, Peru/Australia/Forente arabiske emirater, Danmark, Tunisia

Gruppe E: Spania, Costa Rica/New Zealand, Tyskland, Japan

Gruppe F: Belgia, Canada, Marokko, Kroatia

Gruppe G: Brasil, Serbia, Sveits, Kamerun

Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Sør-Korea.