Ruud med ny milepæl – klar for sin første ATP Masters-finale

Det er første gang tennisesset fra Snarøya er finaleklar i en ATP Masters 1000-turnering. Han greide det med settsifrene 6-4, 6-1 på hardcourten i et varmt og fuktig Florida-vær. Et serveess avgjorde det hele.

Ruud kom til semifinalen som favoritt etter å ha slått ut verdensfirer og OL-mester Alexander Zverev i runden før, men spillet satt ikke i starten. Der ble han overrumplet og brutt i første game av langt lavere rangerte Cerundolo.

Heldigvis for Ruud kom det et motsvar umiddelbart. Han trengte to bruddballer til å utligne kampen. Deretter var det en lang stillingskrig og mange enkle feil på begge sider av nettet.

Måtte kjempe

Det kunne se ut som Ruud spilte litt på det trygge, men han skulle få mer dreis på det på tampen av åpningssettet. To norske settballer måtte til for å avgjøre det.

Cerundolo var farlig nær å bryte Ruud på direkten også i andre sett. Argentineren fikk to muligheter, men greide ikke å utnytte dem. I påfølgende game var det Ruuds tur til å misse to bruddsjanser.

23-åringen fikk mer motstand enn ventet. Også i sitt andre servegame måtte Ruud kjempe innbitt, og han brukte ni minutter på å redde seg inn. Men så våknet nordmannen.

Med to blanke game og kanonslag med forehanden hoppet Ruud fra 2-1 til 4-1. Derfra fant aldri Cerundolo en vei tilbake.

Høy status

ATP Masters 1000-turneringer er på svært høyt nivå. Det er kun Grand Slam-konkurranser og verdenstourfinalen som har bedre anseelse i tennissporten.

Tidligere har Ruud gått tapende ut av tre Masters-semifinaler på grus. Da var han klar underdog mot superstjernene Novak Djokovic (Roma, 2020), Andrej Rublev (Monte-Carlo, 2021) og Matteo Berrettini (Madrid, 2021). Slik var det ikke fredag.

Cerundolo er «kun» plassert som nummer 103 på ATP-rankingen, mens Ruud er verdensåtter. Nordmannen sto igjen som Miami Opens høyest seedede spiller etter kvartfinalene.

Finalen spilles søndag. Der skal Ruud bryne seg på enten polske Hubert Hurkacz eller spanske Carlos Alcaraz.