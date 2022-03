Norge møter Serbia, Slovakia og Finland i mennenes EM-kvalifisering

Kristian Sæverås var blant fire toppspillere som bisto ved trekningen i Berlin torsdag, og han hjalp til å trekke Norge inn i gruppe 2 der Slovakia og Finland allerede var plassert. Nederlenderen Bobby Schagen supplerte med Serbia fra nivå to.

Polske Maciej Gebala og tyske Luca Witzke trakk lagene fra de to nederste seedingsnivåene.

Serbia er rangert som sjette beste lag på nivå to, mens Slovakia og Finland begge var rangert som nummer fem på sitt seedingsnivå.

Norge var det topprangerte laget på øverste seedingsnivå.

Romslig nåløye

De to første kampene spilles i oktober, mens det blir dobbeltkamper også i mars og april neste år. De to beste i hver gruppe og fire beste treere (av åtte) får være med i EM-sluttspillet i Tyskland 10.-28. januar 2024, sammen med direktekvalifiserte Tyskland, Sverige, Spania og Danmark.

Norge ble nummer fem i årets EM, der medaljevinnerne ble belønnet med direkte plass i neste sluttspill.

– Norge og Frankrike er lagene vi helst vil unngå, sa polske Gebala da han ble intervjuet i forbindelse med trekningen. Ønsket ble ikke oppfylt, da laget havnet i gruppe med Frankrike.

Sæverås så ingen mulige motstandere han helst ville unngå.

Jager gull

– Vi må finne tilbake til våre styrker med rask håndball og mye løping. Vi vil fortsette å jobbe hardt for å nå målet vårt om en gullmedalje, sa han.

Det blir en ny landslagssjef som skal føre Norge til EM, etter at Christian Berge er blitt Kolstad-trener.

Russland og Hviterussland er ekskludert fra kvalifiseringen og erstattet av Georgia og Luxembourg.

Serbia fikk spesialbehandling ved trekningen for å hindre at laget havnet i gruppe med Kosovo. Kosovos gruppe endte for øvrig likevel opp med å bestå bare av land som tidligere var del av Jugoslavia: Slovenia, Montenegro, Bosnia-Hercegovina og Kosovo.