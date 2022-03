Zverev foran Ruud-møte: – Umulig å hate ham

De to møtes i kvartfinalen av ATP Masters 1000-turneringen natt til torsdag norsk tid. Ruud er kjent som en grusspesialist, men har løftet spillet sitt stort også på hardcourt. Han knuste britiske Cameron Norrie tirsdag.

– Han spiller veldig godt. Måten han slår Norrie på hardcourten er imponerende. Når han spiller som det kan han slå hvem som helst, sier Zverev til NTB foran oppgjøret.

Han peker spesielt på aggressiviteten nordmannen viser på banen. Mot Norrie leverte Ruud flere sterke forehandvinnere.

– Han bommer ikke mye. Han prøver å spille aggressivt med forehanden sin, og man må prøve å ikke spille på styrkene hans, fortsetter Zverev.

Han sier at de to motstanderne har kommet nærmere hverandre etter at de spilte på lag under Laver Cup i fjor, og mener det er «umulig» å hate nordmannen.

– Vi har kommet nærmere hverandre. Han er ganske stille rundt på touren, men han er en veldig, veldig fin fyr. Han er en man ikke kan hate eller ha noen problemer med, sier tyskeren.

