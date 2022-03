Zlatan vil fortsette på landslaget

Det ble et veiskille for svensk landslagsfotball da de tapte play-off-finalen 0–2 for Polen tirsdag kveld.

Det betyr at Danmark blir eneste nordiske nasjon i det kommende VM-sluttspillet i Qatar, som spilles i november og desember. Trekningen av sluttspillet skjer kommende fredag.

Andersson sitter videre

For landslagssjef Janne Andersson og innbytter Zlatan Ibrahimovic ble det en skuffende kveld.

Andersson har kontrakt med Sverige til over EM i 2024 og akter å stå i den. Også 40 år gamle Zlatan Ibrahimovic vil bli med videre.

– Jeg vil fortsette så lenge jeg kan. Dere får ikke noe annet svar her bare fordi vi ikke klarte å vinne denne matchen og ikke tok oss til VM, sier han på pressekonferansen i Chorzów ifølge Aftonbladet.

Han kom inn i sluttminuttene fordi skadeproblemene gjør ham uaktuell i en startellever.

[ Polen tok VM-plassen fra Sverige ]

Ville kommet tilbake før

– Nå må jeg bli frisk og skadefri, så kan jeg spille her og også i Milan. Om jeg kan bli med til EM i 2024 kan jeg ikke svare på nå, sier han.

Zlatan Ibrahimovic angrer på at han ikke tok kontakt med Janne Andersson tidligere etter at han sa nei til landslaget etter EM i 2016. Han kom tilbake i 2021.

– Jeg hadde trengt ett minutt med ham, så hadde jeg vært tilbake tidligere, sier han.

Møter Norge to ganger

Neste oppgave for det svenske landslaget er gruppespillet i Nations League der de møter Serbia, Norge og Slovenia. Utfallet av den vil ha betydning for seedingen foran EM-trekningen. Vinneren av pulja vil også få en ekstra EM-mulighet.

Hele EM-kvalifiseringen spilles i 2023.

Sverige og Norge møtes to ganger allerede i juni. Først 5. juni (1. pinsedag) på Friends Arena, deretter uka etter, 12. juni, på Ullevaal stadion.

Det kan i teorien bli en fascinerende duell mellom Zlatan Ibrahimovic og Erling Braut Haaland, hvis Zlatan er spilleklar på det tidspunktet og Janne Andersson fortsatt tar han med.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

Norges kamper i Nations League:

2. juni: Serbia – Norge i Beograd

5. juni: Sverige – Norge i Solna.

9. juni: Norge – Slovenia i Oslo.

12. juni: Norge – Sverige i Oslo.

24. september: Slovenia – Norge.

27. september: Norge – Serbia i Oslo.