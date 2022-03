Jenter 17-landslaget til EM-sluttspill: – Må være verdens beste følelse

– Dette må være verdens beste følelse. Det er fantastisk. Det var en flott ramme rundt kampen, og jeg er utrolig stolt av den gjengen vi har. Det er helt rått, sier landslagstrener Elise Brotangen til fotball.no.

Det norske laget fikk en dårlig start på kvalifiseringen med 2-3-tap for Serbia, men slo tilbake med 12-0 over Romania i neste kamp. Sveriges ettmålsseier over serberne gjorde at de norske gikk på banen i Sandnes onsdag i visshet om at seier med to måls margin eller mer ville bety EM-billett.

Laget fikk en flott start da Strømsgodset-spiss Sesay ble felt av keeper Mathilda Andersson og kaptein Signe Gaupset fra Brann kunne sette inn 1-0 på straffespark før det var spilt ti minutter.

Rett før pause doblet Sesay ledelsen etter å ha blitt spilt gjennom av Avaldsnes-spiller Cille Nilsen. Dermed hadde de norske marginen inne.

Trygt videre

Serbia laget som ventet målfest mot Romania, men det ble etter hvert klart at de ikke ville greie å matche Norges 12-målsseier, slik at Norge ville blitt gruppevinner også med 2-1.

Sverige måtte score to ganger for å kunne bli EM-klar. Laget satte keeper Maria Sandvik på noen prøver, men fikk aldri ballen i mål.

– Det var sykt bra jobbet av hele gjengen. Vi sto på hele kampen og spilte som et lag, sa Gaupset til fotball.no.

– Vi dominerte fra start akkurat som vi har pratet om. Vi hadde en tydelig kampplan som vi gjennomførte nesten til punkt og prikke. Vi får ut vårt alle beste når det gjelder som mest. Jeg er utrolig imponert, sa Brotangen.

Serbia vant 8-0 og ble nummer to i gruppa, mens Sverige falt til tredjeplass etter å ha vunnet sine to første kamper.

Kan bli VM

Norge hadde flere muligheter til å øke seiersmarginen ytterligere, men 2-0 holdt til å få plass blant de åtte lagene som skal gjøre opp om EM-tittelen i Bosnia-Hercegovina i mai. Da skal det også kjempes om tre billetter til høstens VM-sluttspill i India.

Danmark, Finland, Frankrike, Nederland og Tyskland er også EM-klare, i likhet med vertsnasjonen. Den siste gruppa, der Spania er favoritt, avgjøres senere fordi Ukraina er blant deltakerlagene.

Danmark trengte bare å spille en kamp for å bli EM-klar (1-0 over Hellas), ettersom utestengte Russland og Hviterussland var i deres gruppe.

Gruppetrekningen for sluttspillet foretas 5. april.