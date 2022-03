Ruud til Masters-kvartfinale i Miami: – Håper alle gode ting er tre

Turneringen spilles på hardcourt og er på ATP Masters 1000-nivå. Det er bare Grand Slam-konkurranser som har høyere status i tennissporten.

Ruud er kjent som en grusspesialist, men har løftet spillet sitt stort også på hardcourt.

23-åringen fra Snarøya har slått både sveitsiske Henri Laaksonen og Aleksander Bublik fra Kasakhstan i strake sett i rundene før. Han fortsatte å vise sterk form da britiske Norrie led samme skjebne.

Med sifrene 6-3, 6-4 ble det aldri helt spennende.

– Det var en tøff kamp som vanlig mot Norrie. Han er et godt konkurransemenneske og jobber alltid hardt for hvert poeng. Jag var sharp når jeg måtte og fikk de bruddene jeg trengte for å vinne kampen, sa Ruud til NTB.

Han var spesielt skarp på servene og backhandslagene sine i kampen. Det ga Norrie store problemer. Han hadde også en del vinnere med forehand.

Det nærmeste briten kom var et servebrudd helt på tampen, men Ruud kunne likevel serve seg til 6-4-seier i det andre settet.

Tre på rad

Nordmannen hadde god kontroll fra første serve og lot aldri Norrie komme helt inn i kampen. I det første settet brøt han briten én gang, mens han fikk inn to brudd i det andre.

Seieren var Ruuds tredje mot Norrie på like mange forsøk. Motstanderen er rangert som den tolvte beste tennisspilleren i verden, fire plasser bak Ruud.

Tirsdagens oppgjør var Ruuds første 4.-rundekamp i Miami Open. I 2017 og 2019 røk han ut i 2. runde.

Zverev-møte

I kvartfinalen venter verdensfirer Alexander Zverev. Tyskeren slo australske Thanasi Kokkinakis 6-4, 6-4. Zverev har slått Ruud begge gangene de to har møttes.

Tapene kom i Masters 1000-turneringer i Cincinnati og Paris i fjor.

– Han er åpenbart en av verdens beste spillere. Nå har han kanskje ikke hatt den starten på året han skulle ønske, men har selvtillit fra det han gjorde i fjor, sa Ruud.

– Jeg møtte ham i fjor og tapte begge gangene, så vi får håpe alle gode ting er tre. Det blir en tøff kamp, men jeg er klar for utfordringen.