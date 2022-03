Eriksen scoret i Parken-comebacket

I det 57. minutt hamret Eriksen ballen inn til 3-0 i hjørnet fra like utenfor sekstenmeteren. Det gjorde han 290 dager etter hjertestansen på samme arena i EMs åpningskamp mot Finland. Han ble byttet ut etter 80 minutter til applaus fra hele stadion.

Målet var Eriksens andre siden comebacket på landslaget. Han brukte kun to minutter på å score da han kom inn som innbytter mot Nederland søndag. Joakim Mæhle og Jesper Lindstrøm sto for de to første scoringene.

I forkant av tirsdagens oppgjør fikk Eriksen utdelt en utmerkelse fra tidligere landslagssjef Åge Hareide, som var til stede i Parken for å ta farvel med det danske fotballpublikumet. Han fikk aldri et skikkelig farvel da han ga seg som trener under koronapandemien.

Hareide fikk også overvære sin tidligere elevs comeback på nasjonalstadion. Eriksen bar kapteinsbindet i kampen ettersom Simon Kjær er ute med skade. Det serbiske publikumet bidro også med en hyllest til Eriksen med et banner. Det hadde påskriften «Velkommen hjem, Christian».