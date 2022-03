Bekreftet: Joacim Jonsson er ny sportslig leder i Vålerenga

– Dette er den mest spennende jobben man kan ha i Fotball-Norge. Jeg er utrolig stolt og ikke minst takknemlig for den tilliten Vålerenga viser meg. Jeg gleder meg enormt til å komme i gang, sier Jonsson til VIFs nettsted.

VG opplyste mandag at Jonsson var aktuell for jobben. Tirsdag kunne flere medier, inkludert NTB, erfare at han var klar.

Han møter pressen klokken 13.30 senere tirsdag.

Jonsson vil etterfølge Jørgen Ingebrigtsen, som varslet i februar at han ville gi seg i jobben han har hatt i over fire år.

Den 47 år gamle svensken har spilt i Fredrikstad og Kvik Halden på slutten av 1990-tallet og på 2000-tallet. I tillegg har han vært sportssjef i FFK i seks sesonger.

Jonsson har blitt et kjent ansikt i Fotball-Norge som ekspert i både TV 2 og Discovery. Han har også vært involvert som ekspert for VG og VGTV.

