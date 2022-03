Under søndagens oppgjør mot Colorado Avalanche hadde Zuccarello målgivende på alle tre målene til Minnesota Wild, og han står nå med 67 målpoeng på 55 kamper så langt i år.

Før denne sesongen hadde Zuccarello aldri gjort mer enn 61 målpoeng på en hel sesong, men i sitt 12. år i NHL spiller han bedre enn noensinne. Og fortsatt gjenstår det nesten en måned igjen av grunnspillet.

– Det er alltid hyggelig å bidra, selvfølgelig. Jeg tenker ikke egentlig så mye på det, for jeg er blitt litt for gammel til å tenke på det nå. Det viktigste er at vi vinner. Nå ligger vi på sluttspillplass, og det er det vi spiller for. Men det er selvfølgelig alltid kult å føle at man har noe å bidra med, sier Zuccarello til NTB.

– Det er ikke vanlig å se at du har så mange flere poeng enn du har kamper?

– Nei, men jeg er som en god vin, da. Jeg blir bedre med årene, sier 34-åringen.

Russisk samarbeid

Zuccarello danner en fryktet angrepsduo sammen med sin rekkekamerat Kirill Kaprizov. Den russiske superstjernen ligger på åttendeplass blant poengplukkerne i NHL med 36 mål og 45 målgivende pasninger og sier han setter stor pris på å ha Zuccarello som lagkamerat.

– Vi har veldig god kjemi på isen og finner hverandre lett. I tillegg til at han er en eksepsjonell spiller, er han en veldig god venn, og vi tilbringer mye tid sammen både på og utenfor isen, sier Kaprizov til NTB.

Zuccarello og Kaprizov blir ofte stående igjen på isen etter trening for å terpe på skudd og pasninger.

– Vi har litt samme personlighet. Vi liker å fleipe og ha det gøy. Litt sånn ungdommelig selv om jeg begynner å dra på årene nå. Jeg føler meg ung, i hvert fall i hodet. Jeg får prøve å holde på så lenge som mulig, sier Zuccarello.

Forsterkninger før sluttspillet

Sluttspillet er bare en snau måned unna, og Minnesota Wild har forsterket laget med stjernekeeper Marc-Andre Fleury. Zuccarello hadde mange tøffe oppgjør mot Fleury da han spilte for New York Rangers og keeperveteranen sto i buret for Pittsburgh Penguins.

– Det er ganske kult, faktisk. Alltid gøy å møte nye spillere og alltid trist å miste noen kompiser, men det har vi alle vært med på. Sånn er idretten. Da er det kult å få inn en spiller av hans kaliber, sier Zuccarello, som selv fikk erfare hvordan det er å bli byttet bort midt under sesongen for tre år siden.

Minnesota Wild regnes som en outsider til å vinne Stanley Cup i år, og Zuccarello sier han er godt fornøyd med spillergruppen.

– Jeg synes det er bra. Vi får kjempe på, og vi fikk inn litt nye spillere og nytt blod. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Zuccarello.