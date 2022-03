Lunder og resten av Gazprom-rytterne fristilt

Det melder nettstedet Cyclingnews. Lagsjef Renat Khamidulin er frustrert over at Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) ikke har gjort mer for å hjelpe det russiske laget å overleve.

UCI tok 1. mars beslutningen om å utestenge alle russiske og hviterussiske lag som følge av krigen i Ukraina. Norske Eirik Lunder er blant de 20 rytterne som har hatt kontrakt med Gazprom-RusVelo.

– Vi har innstilt alle aktiviteter. VI ser stadig etter en sponsor, men det er ikke noe konkret på plass, så jeg kan ikke be 52 ryttere og ansatte om å vente lenger, sier Khamidulin.

– Det er tragisk, for vi har en velfungerende struktur med biler, busser, sykler, utstyr og ryttere som kan vinne, fortsetter han.

Lagsjefen synes det er særlig synd at Lunder og de elleve andre utenlandske rytterne i Gazprom-RusVelo nå blir stående uten lag.

– UCI ville straffe et russisk lag, men de straffer ryttere fra Italia, Norge, Spania og Costa Rica. Selv om tre-fire av våre ryttere skulle klare å finne seg nye lag, vil de andre være arbeidsledige.