Favoritten Valnes tok sitt første sprintgull i NM

Det har vært noe usikkerhet rundt formen til Valnes etter nylig koronasykdom, men uten landslagskollegaene på start var han klart best i NM.

– En fornuftig trener og et fornuftig medisinsk apparat har bremset meg litt. Men jeg har hatt en relativt mild variant (av korona), og jeg følte jeg hadde gode argumenter for å gå her. Da la jeg litt press på meg selv. Det er først og fremst deilig å kjenne at kroppen fungerer, sa Valnes til NRK og konkluderte:

– Det er veldig, veldig artig å ta et NM-gull i Troms, sa løperen fra Sørreisa, som går for Bardufoss og bor i Tromsø.

Dårlig odds

Du fikk bare igjen 150 kroner på oddsen om du satset 100 kroner på Valnes-seier. Alle ventet at han skulle vinne.

– Det var et naturlig press på meg. Jeg er vant med at jeg vanligvis skal slå de fleste her. Det lever jeg godt med, sa Valnes til NTB.

– Lars Agnar Hjelmeset prøvde seg litt i finalen før han stivnet og falt?

– Jeg hørte speakeren sa at jeg fikk to meter, og at det var en som falt. Da snudde jeg meg og så at det var ingen der. Jeg forsto at det ble litt trøbbel etter fallet, og at jeg fikk et par ekstra meter på grunn av det.

Frisk

– Hvordan er det med deg etter at du fikk korona?

– Jeg er frisk, men jeg har litt mangel på hardtrening. Jeg har trent veldig lite etter at jeg fikk korona. Jeg hadde bare fire-fem dager uten trening, men det var ikke noe hardt.

Håvard Moseby spurtslo Amund Hoel i kampen om sølvmedaljen. Matz William Jensen ble nummer fire og Herman Martens Meyer nummer fem.

NM-gullet var Valnes' første i sprint. Han ble norgesmester på 10-kilometeren i fjor. Mandag dominerte han med bestetid i prologen og seier både i kvartfinale, semifinale og finale.

2020-mesteren Ansgar Evensen ble slått ut i semifinalen mandag.

