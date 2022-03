Det bekreftet landslagssjef Ståle Solbakken på mandagens pressekonferanse før laget startet treningen.

– Ja, vi fikk beskjed av medisinsk avdeling i dag tidlig at alle er tilgjengelig, sa han.

Søndag opplyste spilleransvarlig Brede Hangeland at Haaland starter «hvis han føler seg pigg».

Haaland scoret Norges første mål i 2-0-seieren over Slovakia fredag.

Joshua King er også med i førsteelleveren mot Armenia sammen med keeper André Hansen.

Unntak

Haaland er blitt skjermet fra pressen under denne landslagssamlingen. Solbakken opplyste at det var noe han hadde bedt om selv i forkant. Det ble gjort blant annet for å unngå misforståelser i oversettelser noen få uker før Haaland skal offentliggjøre hva som skjer videre i klubbkarrieren.

Mandag forklarte Solbakken nok en gang grundig bakgrunnen for skjermingen av Haaland, men signaliserte også at løsningen på den pågående samlingen er et unntak.

– Erling sitter her (på podiet i pressekonferansesalen) neste gang. Det kan jeg love dere, sa Solbakken.

Trives

Haaland er oppe i 13 mål på 16 A-landskamper, et snitt på 0,81 per kamp.

– Erling er en av alle spillerne som gleder seg til å komme til landskamp. Han er en del av en skummel bordtennisgjeng i sjette etasje. De spiller litt for lenge og litt for høylytt noen ganger, sa Solbakken for å belyse at superstjernen Haaland er en del av laget som de andre.

Tirsdagens motstander Armenia ligger på 92.-plassen på Fifa-rankingen. Armenerne slo Montenegro 1-0 forrige uke.

Neste landskampperiode for Haaland kommer i juni. Da spiller Norge fire kamper i Uefas nasjonsliga i løpet av bare elleve dager, blant annet mot Serbia og Sverige.