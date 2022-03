Ny Zuccarello-assist i Wild-seier – Fleury vant i debuten

Litt før første periode var halvspilt, plukket nordmannen opp pucken bak mål i et overtallsspill. Elegant sendte han en tversoverpasning bak buret og rett til Kirill Kaprizov, som fra spiss vinkel sendte et direkteskudd forbi Columbus-målvakt Elvis Merzlikins.

I andre periode var det «blåjakkene» fra Columbus som var på offensiven. Jake Bean utlignet etter åtte minutter, før Jakub Voracek tok gjestene i ledelsen et drøyt minutt før pause.

Da det sto igjen 1.03 på klokken, sørget Kaprizov for 2-2. Zuccarello var på isen også da, men var ikke direkte involvert i målet. Det holdt til å sikre overtidsspill, men bare i et drøyt minutt. Da satte lagkaptein Jared Spurgeon punktum og sørget for 3-2-seier til vertene i Minnesota.

Fleury-debut

Stjernekeeper Marc-Andre Fleury, som ble hentet inn rett før overgangsfristen, reddet 23 skudd og fikk seieren i sin Wild-debut. Sammen med Cam Talbot utgjør han en knallsterk målvaktsduo.

– Det var litt nerver i spill. Jeg hadde lyst til å gjøre det bra i første kamp, og jeg er glad for seieren. Det var gøy å feire med gutta etterpå, sa Fleury.

Han sto for en avgjørende redning på Patrik Laines avslutning i forlengningen.

– Det var veldig viktig for oss, mot en avslutter i verdensklasse, sa trener Dean Evason.

Nest best

Zuccarello fikk et drøyt kvarter på isen lørdag. Allerede etter 27 sekunder i første periode pådro han seg to minutters utvisning for tripping.

Wild spiller igjen allerede søndag, da mot Colorado Avalanche. Da skal Talbot vokte målet.

Laget ligger godt an i sluttspilljakten. Wild er nest best i sin avdeling, med bare Avalanche foran seg.

