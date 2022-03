Kalla pyntet på merittlista med stafettgull

Kalla offentliggjorde tidligere i uka at hun avslutter karrieren, og hun setter et flott punktum.

– Det er herlig å vinne gull her hjemme i Piteå. Helt lekkert, sa Kalla til SVT.

Piteå-laget med Kalla, Ebba Andersson og Jonna Sundling var så sterkt at konkurrentene ble statister. Laget seiret med 2.13 minutter, og det var til Piteås 2.-lag.

Kalla gikk første etappe og vekslet først sammen med 2.-lagets Emma Ribom. På neste etappe rykket Andersson til seg en luke på ett minutt, og Sundling økte den.

– Jeg er kjempestolt over å stå her sammen med Ebba og Jonna etter at vi forsvarte gullet fra i fjor, sa Kalla.

Mandag avslutter hun elitekarrieren med tremila.

Åsarna vant mennenes stafett. Den 19-årige sprintvinneren Edvin Anger vant spurten mot Mora etter at Jens Burman og Markus Ruus hadde gått de første etappene.