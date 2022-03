Iditarod straffet tre deltakere for å gi hundene ly – dyrevernsorganisasjon raser

Det var ekstreme værforhold mot slutten av kraftprøven i Alaska, og seks utøvere måtte bryte på den dagen tre av deltakerne valgte å la hundene søke ly innendørs. Reglene sier at bare hundekjørerne kan komme inn i varmen, mens hundene må holde seg utendørs.

Danske Mille Porsild, som bor i Norge, ble straffet sammen med canadiske Michelle Phillips og amerikanske Riley Dyche. De to kvinnene ble flyttet ned, mens Dyche slapp med en bot. Porsild falt fra 14.- til 17.-plass. Det er Anchorage Daily News som melder om det.

Hoveddommer Mark Nordman tok avgjørelsen.

– Det er ingen tvil om at Michelle og Mille gjorde det rette for sine hunder, men det påvirket konkurranseforholdene, sa han.

Straffen kostet Porsild snaut 30.000 kroner i premiepenger.

PETA raser

Straffene førte til krass kritikk for dyrevernorganisasjonen People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

– Intet gjør det mer tydelig at dette dødsracet må avvikles enn at Iditarod straffet utøvere som grep inn for å hindre at hundene deres døde, sa PETA-visepresident Tracy Reiman i en uttalelse.

Hun tar til orde for at hundekjørere som lot hundene være ute i stormen må straffes.

– Dyreplaging er innbakt i denne konkurransen, og det er på tide at den tar slutt.

Klager

Ifølge AP leverte fire utøvere inn klage mot Porsild og Phillips, blant dem den tredoble mesteren Mitch Seavey og norske Joar Leifseth Ulsom, som også er tidligere Iditarod-vinner.

– Jeg var ikke i tvil om at hunder kunne ha dødd om jeg hadde latt dem være ute, skrev Porsild i en melding til Daily News.

Brent Sass kom 15. mars i mål som vinner av det over 1600 kilometer lange løpet fra Anchorage til Nome.