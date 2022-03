Historisk VM-sølv til Norge etter tap for Sverige i finalen

Av: Even Lübeck

Men til tross for stortapet var Charlotte Selbekk fornøyd etter det historiske sølvet.

– Vi ga absolutt alt. Målmessig kunne vi gjort finalen bedre, men vi er veldig fornøyde. Jeg er veldig stolt over laget og alle jentene som står på. Nå skal vi feire godt. Nå har vi dette VM-sølvet for alltid, sier hun.

– Ja, for det kunne sett annerledes ut i starten?

– Ja, det var en skikkelig stang-ut kamp. Vi har en haug av skudd i tverrligger og stang. Hver gang vi bommet på dem, scoret de på sine. De er jo selvfølgelig bedre enn oss, de har et par spillere som er utrolig gode. Da blir det fort sånn.

Store, store muligheter

For Norge åpnet VM-finalen veldig sterkt og skjøt i tverrligger og stolpe i løpet av de første 20 minuttene! Først skjøt Charlotte Selbekk i kryss-stolpen etter en corner etter ti minutter, før hun gikk på et herlig soloraid etter 18-19 minutter og smalt ballen i stolpen. Dessverre gikk ingen av forsøkene i mål, og Matilda Svenler hadde også gjort 1-0 til Sverige på corner mellom de to stolpetreffene til Selbekk.

Men istedenfor litt tur i Norges favør og to mulige mål i starten, scoret Sverige 2-0-målet minuttet etter soloraidet til Selbekk. Tilda Ström fikk ball ute til høyre og var klinisk alene med keeper.

3-0 og 4-0 ble scoret på et drøyt minutt. Først sto Moa Friman alene på bakerste stolpe og satte inn 3-0, før samme spiller scoret igjen etter pasning fra søster Ida. Da var det spilt 26-27 minutter.

[ Lyns hat trick i ski-NM, sølv til Kjelsås ]

– Utrolig surt

Så holdt Norge tett i 10 min og var solide defensivt, før det sprakk opp igjen. 37 minutter var spilt da Lisa Östman vartet opp med noen herlige dragninger før hun fant Strøm, som la ballen sikkert i mål til 5-0.

Så burde Norge redusert. Selbekk fikk ballen på 45 meter, dro av seks spillere og ble felt. Kapteinen la ballen i mål i det hun ble felt, men dommerne hadde sllerede blåst for straffe. Dermed ble det straffe og ikke mål. Straffen fra Selbekk var dessverre svak og ble enkelt reddet.

-Jeg ‘duffet’ ballen. Det var utrolig surt, sa Selbekk.

Å duffe betyr å treffe isen før man treffer ball og dermed skyter ballen langs isen.

– Det er den dårligste straffen jeg har skutt, uten tvil. Jeg synes det var helt utrolig at dommeren blåste for straffe. De burde holdt den an og gitt meg fordel, for da hadde det blitt mål, sier hun.

6-0 sto det etter 43 minutter. Strøm fikk ballen ute til høyre, dro seg inn i boks og skjøt kontant i mål. 6-0 var det også til pause.

– Det kunne stått 2-1 til oss i starten, men så blir det istedenfor 0-3. Også kunne det stått 1-5, men så blir det 6-0 isteden. Det er jo litt surt.

Nytt skudd i metallet og kollaps

Ni minutter ut i 2.omgang smalt det igjen i metallet. Helle Berntsen-Lillejord fikk bra treff på corneren, men igjen ristet tverrliggeren. Tredje stolpetreffet til Norge i finalen!

Isteden scoret Ström 7-0 alene med keeper etter 58 minutter, før 8-0 kom etter 70 minutter etter at Mathilda Eklund skjøt ballen opp i nettaket.

9-0 kom etter en corner etter 77 minutter, mens 10-0 ble satt av Ida Friman etter en lekker vipp i nettaket.

Det så ut til å ende 10-0, men Sverige scoret to mål på overtid - først etter en corner, så med en avslutning mellom beina på keeper

– Det er jo litt kjedelig at det renner inn på slutten, men vi hadde jo tapt kampen da uansett. Det er ikke gøy å tape med mange mål, men vi var helt ferdige. Vi hadde ikke noe mer å gi, sier Selbekk.

På kvelden blir det bankett for de norske jentene.

– Nå er det pizza også henge med hele laget, og feire at vi har gjort en dritbra turnering!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen