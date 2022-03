Harry Kane tangerte Manchester United-legende

Det var lite å spille om for lagene på Wembley. Begge er kvalifisert for Qatar-VM senere i år. England vant sin gruppe med åtte seirer og to uavgjorte på ti kamper, mens Sveits danket ut Italia i kampen om førsteplassen i sin gruppe.

Før oppgjøret hadde ikke England sluppet inn mål mot Sveits på de siste fire kampene. Den rekken brukte Breel Embolo 22 minutter på å stanse, da han headet ballen i mål bak Jordan Pickford. Hjemmelaget slet med å skape det store, men på overtid i første omgang utlignet Luke Shaw til 1-1.

Etter pause dominerte England kampen, uten at det bød på de store sjansene. Kvarteret før slutt ropte de engelske spillerne på straffe etter at Marc Guehi headet ballen i hånden på Steven Zuber. Kane var sikker fra 11-meteren og kunne feire sitt 49. landslagsmål. Dermed tangerte han legenden Charlton. Kun Wayne Rooney har flere mål for det engelske landslaget, med 53.

England spiller sin neste landskamp hjemme mot Elfenbenskysten tirsdag. Samme dag skal Sveits i dyst mot Kosovo hjemme.