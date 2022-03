Casper Ruud fikk revansj – lett videre i storturnering i Miami

Dermed revansjerte han Davis Cup-tapet for Bublik i Oslo. Kasakhstaneren sørget for å sende Ruud og Norge ut da de møttes for tre uker siden. Det er også eneste gang Bublik har slått nordmannen på totalt fem forsøk.

Ruud er nummer åtte på verdensrankingen, mens kasakhstaneren er på 33.-plass.

Spillerne fulgte hverandre tett i starten av første sett, men så brøt Ruud serven til Bublik. Han trengte ett game mer for å vinne 6-3.

Ruud gjorde virkelig kort prosess på Bublik i andre sett. Da startet han med bryte motstanderen to gang på rappen. Han vant til slutt settet 6-2 i en kamp som varte i kun én time og tre minutter.

Ruud møter britiske Cameron Norrie i neste runde av Masters-turnering i Florida. Den kampen spilles tirsdag.

