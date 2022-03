Reiten omfavner jevnt tittelrace: – Vi elsker det

Forrige sesong ble Reiten og co. seriemester med kun ett poeng mer enn Manchester City. Året før ble de lyseblå forbigått av Chelsea på tabellen som følge av poengsnitt, etter at ligaen ble avbrutt som følge av koronapandemien.

Nå jakter Chelsea sin tredje triumf på rad. I veien står Frida Maanum og Arsenal. Laget fra Nord-London leder ligaen med to poeng foran helgens runde, men der skal kun Chelsea spille sin hengekamp. Om de slår Leicester, passerer de Arsenal foran de fire siste rundene.

Får Reiten tid på banen der, vil hun passere 50 kamper i den engelske toppdivisjonen. Vinner Chelsea, tangerer Reiten Arsenal-duoen Lia Wälti og Vivianne Miedema som de mest suksessfulle spillerne i superligaens historie med 39 seirer på 50 kamper.

– Jeg skal ikke lyve, vi holder øye med hverandres resultater, sier Reiten til Sky Sports om kampen om ligatittelen.

Liker spenningen

Reiten omfavner spenningen i tittelkampen og sier at det vil være ekstra deilig å overvinne Arsenal.

– Vi elsker å spille mot hverandre. Det er den meste underholdende kampen å spille, sier Reiten.

Chelsea fikk en skjev start på sesongen med tap for nettopp Arsenal i den første kampen. Den følelsen vil ikke Reiten ha igjen.

– Vi visste etter den første kampen at det blir en lang sesong. Når du taper, skjønner du hvor mye du vil gjøre for at det ikke skjer igjen, forklarer jenta fra Sunndalsøra.

Stolthet

Reiten sier at hun kan føle på spenningen i troppen, men at hun kjenner på en stolthet hver gang hun drar på seg Chelsea-drakta.

– Noen sa en gang i garderoben at hvis du ikke synes dette er spennende, er du på feil sted, sier hun og fortsetter:

– Vi er nervøse, men vi elsker den følelsen. Vi vil spille kamper hver eneste uke. Når du bruker denne drakten, er det mye press hver eneste dag. Vi elsker å kjempe om titler.