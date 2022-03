Kollen-vinneren tok NM-gull foran Lyn og Kjelsås

Lillehammer-løperen var i en klasse for seg og slo Lyns Simen Hegstad Krüger med 30,5 sekunder i løypene i Kilbotn. Bronsen tok Håvard Moseby fra Kjelsås.

– NM er gøy, særlig når vi får sånne fine rammer rundt det. Da er det ekstra moro å lykkes, sa Nyenget til NRK etter å ha blitt individuell norgesmester for første gang.

Fra før hadde han et gull i lagsprint fra 2018. Lørdagens suksess kom få uker etter at han gikk inn til verdenscupseier på femmila i Holmenkollen. Formtoppen kom kort tid etter at han mistet sin far.

– Jeg hadde kjempeski. Lillehammers smøreteam har gjort en kjempejobb, og kroppen var også veldig bra, sa Nyenget om lørdagens seier.

Johannes Høsflot Klæbo går ikke NM-rennene i Nord-Norge. Trønderen har ikke kommet seg 100 prosent fra koronasykdom.

Det videre NM-programmet i Harstad ser slik ut for herrene: stafett (søndag), klassisk sprint (mandag) og 50 kilometer i fri teknikk (tirsdag). Del to av sesongens norgesmesterskap avvikles på Lygna mellom 6. og 8. april.