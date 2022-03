Zuccarello-assist i hjemmeseier for Minnesota

Gjestene fra Vancouver åpnet ballet da Bo Horvat satte inn det første målet etter fire minutter. Like mange minutter senere utlignet Kirill Kaprizov, med en assist fra Wilds norske stjernespiller Mats Zuccarello.

Det resultatet holdt seg til pause, men snaut to minutter ut i andre periode la Kevin Fiala på til 2-1 for vertene. Den stillingen holdt til drøyt sju minutter ut i tredje og siste periode. Da utlignet J.T. Miller for Canucks i overtallsspill.

Med 2-2 da den tredje perioden av over, ble det spill på overtid – i 31 sekunder. Mer tid trengte ikke Joel Erikssen Ek for å sikre hjemmeseier for Minnesota.