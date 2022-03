Tilskuere på banen – jaktet Haalands drakt

Norske spillere og ledere tok det hele svært avslappet. Landslagssjef Ståle Solbakken sa at han ikke fikk det med seg i det hele tatt.

NTBs bilder viser blant annet en ung tilskuer ute på gressmatta med Erling Braut Haalands drakt i blikket.

Norge vant kampen 2-0 etter mål fra Haaland og Martin Ødegaard.

Braut Haaland ble skjermet

Braut Haaland ble skjermet fra mediene også etter Slovakia-kampen. Han scoret sitt 13. A-landslagsmål på bare 16 kamper.

Landslagssjef Ståle Solbakken meldte mandag at det lå an til at spissen ville gå gjennom ni dagers samling og to Norge-kamper uten å være tilgjengelig for intervju.

Dette grepet ble planlagt for å unngå misforståelser under oversettelser noen få uker før Haaland skal offentliggjøre hva som skjer videre i klubbkarrieren. Han regnes som en av verdens mest attraktive fotballspillere akkurat nå.

[ Kommentar: Stjernene må skinne for Norge ]

Ropte etter Haaland

Haaland satte inn 1-0 med under et kvarter igjen fredag kveld. Få minutter senere doblet Martin Ødegaard ledelsen.

En snau time etter kampslutt la Haaland ut et bilde av sin egen målfeiring på Instagram. Innlegget var uten tekst, men Borussia Dortmund-stjernen la til et norsk flagg.

Det oppsto popstjerne-stemning utenfor stadion da Haaland tuslet 25-30 meter i friluft før han gikk inn i spillerbussen. Det ble ropt taktfast «Haaland, Haaland, Haaland».

Tirsdag spiller Norge mot Armenia. Også det oppgjøret spilles på Ullevaal stadion.