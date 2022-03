Avspark er 18.00, og værprognosen sier tolv varmegrader og sol i Oslo på det tidspunktet.

Torsdag ettermiddag var det solgt 9000 billetter til årets første A-landskamp i fotball. Arenaen har en maksimal kapasitet på vel 27.000. Det er ingen koronakrav som munnbind eller vaksinasjonsbevis for tilskuerne.

Treningene de siste dagene tyder på at landslagssjef Ståle Solbakken sender ut store deler av sitt beste skyts mot laget som ligger rett bak Norge (nummer 45) på Fifa-rankingen.

– Jeg vil se at dette ikke blir som en treningskamp. Jeg vil se høyt tempo og intensitet, sa Solbakken torsdag.

Selv har han skiftet fra å lede klubblag opp i 60–70 kamper per år til å få et fåtall sjanser på sidelinjen med Norge. Han er ikke redd for å være rusten som lagleder. – Nei, jeg går fra å ha hatt cirka 60 kamper i året. Så dette sitter i ryggmargen, sa Solbakken til NTB i oppkjøringen til kampen.

Haaland, Ajer, Ødegaard og Berge er de fire mest verdifulle spillerne i Norges tropp ifølge Transfermarkt.

Tirsdag spiller det norske laget ny kamp, også da hjemme og mot Armenia (92 på Fifa-rankingen).