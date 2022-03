Ny RBK-smell i siste test før seriestart – tapte 0-3 for Raufoss

0-3-nederlaget på eget treningsanlegg skaper frykt hos RBK-fansen en drøy uke før serieåpningen borte mot seriemester Bodø/Glimt. Lite stemmer for Rekdals menn.

RBK har tapt fem av sju treningskamper mot kvalifisert motstand i vinter og avslutter oppkjøringen med strake nederlag mot Tromsø (1-2) og Raufoss.

– Alle skjønner at dette er en rimelig dårlig følelse, sa Rekdal til Adresseavisen rett etter kampen.

– Vi får en dårlig start. Så får vi mer kontroll, men de får en tidlig scoring i annen omgang etter et stygt balltap. Og så klarer vi etter hvert ikke å sette sammen noe som helst. Vi går mer og mer opp i limingen jo lenger kampen varer, fortsatte mannen som gikk til RBK i desember etter suksess i HamKam.

– Er bedre

Rekdal understreker at Rosenborg har trent på ting i vinter, selv om det ikke så slik ut i fredagens kamp. Han håper at hans ideer setter seg så raskt som mulig. Stemningen i garderoben er det ikke noe feil med, bedyrer treneren.

– Den er bra, den. Alle er positive og innforstått med hva vi prøver å få til. Vi må ta dette på riktig måte og komme oss tilbake. Vi er bedre enn dette, sa RBK-treneren.

Fredag åpnet hans elever svakt mot Raufoss, og et enkelt mål på dødball sendte gjestene i føringen etter 20 minutter. Den tidligere RBK-spilleren Theodor Berg Haltvik headet inn en corner ved første stolpe.

Rosenborg hevet seg etter baklengsmålet, men det smalt igjen seks minutter etter pause. Markus Johnsrud hamret et langskudd i mål og doblet Raufoss' ledelse.

Et 50-talls tilskuere hadde møtt opp for å se kampen, men flere av dem gikk da Raufoss økte til 3-0 etter en times spill. Haltvik var igjen på farten, ble frispilt på høyresiden av Gard Simensen og skjøt mot korthjørnet. RBK-keeper Julian Faye Lund burde ha stoppet ballen, men klarte det ikke.

– Det er vanskelig å forstå. Det er helt utrolig, det vi er vitne til nå. Hva tenker du nå, Kjetil Rekdal? utbrøt Adressa-kommentator Ole K. Sagbakken.

Nesten 0-4

Lund måtte varte opp med en kjemperedning for å avverge 0-4 da Magnus Fagernes kom alene mot målvakten. Rosenborg fikk ikke til all verden i fredagens kamp. Riktig nok styrte trønderne siste del av første omgang, men særlig det som skjedde etter pause, må ha vært vondt å se på for Rekdal.

RBK kom til et par brukbare sjanser i sluttminuttene, men maktet ikke å få ballen i mål.

– Det er sykt dårlig. Det føles ræva, sa midtbanemannen Olaus Skarsem til Adressa.

At Glimt står på motsatt bane halvdel i eliteserieåpningen neste søndag, gjør ikke saken lettere. I ukene som følger skal Rosenborg møte Odd (h), Sarpsborg (b), Molde (h) og Strømsgodset (b).

– Det er vel rimelig høy odds på at Rosenborg skal ha noen som helst sjanse til å ta poeng neste helg. Men den sjansen er der, sa Rekdal.