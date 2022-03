Komfortabel seier for Hovland i USA

I matchplay-formatet går man i par med én av motstanderne i gruppen sin. Det gjelder å vinne flest hull – antall slag sammenlagt teller ikke.

Og Hovland kom godt i gang og vant to av de tre første hullene. Tringale, som er rangert som nummer 45 av de 64 spillerne, slo tilbake, men det gjorde Hovland òg. På hull 8 og 9 vant nordmannen også og ledet dermed med fire slag. På de siste ni hullene, spilte de to jevnt, før Tringale begynte å knappe innpå og vant to hull. Det var likevel ikke nok til å hindre at Hovland vant runden.

Gruppevinnerne fra alle de 16 gruppene går videre til helgens direkte utslagsrunder. Det er spilleren med flest poeng i gruppa som går videre.

Hovland slo Sepp Straka onsdag, mens Will Zalatoris venter i den siste runden fredag.

Matchplay-turneringen i Austin er en WGC-turnering med total premiesum på 12 millioner dollar.