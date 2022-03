Italia ute av fotball-VM igjen: – Et blått mareritt

I Italias sportsaviser fredag brukes det store bokstaver og uttrykk for å beskrive skuffelsen.

«Til helvete» heter det på forsiden av Corriere dello Sport. På forsiden til Gazzetta dello Sport beskrives nederlaget som «ute av denne verden».

Nord-Makedonia er rangert 61 plasser lavere enn Italia på Fifa-rankingen. De møter Portugal til finale om en plass i Qatar-VM.

Tuttosport kaller kampen for et «blått mareritt» og stempler midtbanespiller Jorginho som en snegle for det lave tempoet i spillet. Han fikk karakteren 4 av 10.

Regjerende europamester Italia havnet med det i samme gruppe som Hellas (2004-2006), Danmark (1992-1994) og Tsjekkoslovakia (1976-1978) som heller ikke klarte å kvalifisere seg for VM etter å ha vunnet EM.

Heller ikke forrige VM-sluttspill var Italia med i. Da var det Sverige som sto i veien.