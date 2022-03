Hauger etter tabbehelgen: – Må sørge for å få alt rett

Han fullførte ikke Bahrain Grand Prix etter å ha mistet et hjul i depotet etter dekkbytte.

– Alt i alt ble det ganske rotete, sier Hauger til NTB om sist helg.

– Det handler om å se tilbake på det som skjedde og sørge for at vi klarer å få alt rett denne helgen for å ta neste steg, sier 19-åringen.

I tillegg til at hans lag Prema gjorde feilen med hjulet, fikk også Hauger problemer på oppvarmingsrunden. Likevel:

– Alt i alt var vi i en ganske bra posisjon og viste litt fart. Jeg klarte å være der oppe, sier Hauger.

Hauger har vært en del av Red Bull-akademiet siden høsten 2017, men kjører for Prema. Det gjorde han også i 2021 da han vant Formel 3-mesterskapet overbevisende. Drømmen er naturlig nok Formel 1-sirkuset, men fram dit gjenstår mye jobb.

– Denne helgen handler om å sette det mer sammen og ta det neste steget i F2. La utviklingen fortsette, sier Hauger.

F2-kalenderen består av 13 løpshelger. Det er en dobling av det Hauger kjørte på nivå tre.

Slik blir helgen i Jeddah:

* Fredag: Trening (12.25-13.10), kvalifisering (16.30-17.00)

* Lørdag: Sprintløp (13.30-14.15).

* Søndag: Hovedløp (15.35-16.35).