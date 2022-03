Gjert Ingebrigtsen snakker ut: – Visste at slitasjen før eller siden ville slå til

Tidlig i februar ble det kjent at trener og pappa Gjert Ingebrigtsen var sykmeldt og ikke kom til å være tett på sønnene i treningshverdagen framover. Han har vært helt sentral i Ingebrigtsen-guttas utvikling, og i 2019 ble han kåret til årets trener på Idrettsgallaen.

Sykmeldingen ble begrunnet med høyt arbeidspress. Ingebrigtsen skal imidlertid fortsette i trenerrollen for Narve Gilje Nordås. Fredag satte han ord på det som har skjedd.

– Vi visste at denne slitasjen i familien før eller senere ville slå til, sier han til NRK.

– Jeg er et helt alminnelig menneske, med både sterke og svake sider. Men jeg har brakt guttene mine til både EM-, VM- og OL-medaljer, og er veldig stolt av det, fortsetter han.

Han sier at de hele tiden har vært oppmerksomme på risikoen som har vært knyttet til rollene.

Henrik tar over

I etterkant av sykmeldingen ble det klart at eldstemann blant løpebrødrene, Henrik Ingebrigtsen, ville ta over oppgavene til faren. Han sa samtidig at han ønsket at Gjert kun skulle konsentrere seg om å være far og bestefar.

– Han er pappaen vår. Vi har enormt mye å takke ham for, som far og trener. men til slutt kommer han og vi til punktet der vi og han må velge: far-sønn eller trener-utøver. Etter så mange år i begge roller gikk det ikke lengre. Vi mener det er best for alle at han bare er far og bestefar, sa han til NRK tidligere i mars.

– Ingenting varer evig, har OL-gullvinner Jakob Ingebrigtsen uttalt om forholdet.

Koronatrøbbel

Forrige helg løp den olympiske mesteren inn til VM-sølv på 1500 meter innendørs. Kort tid etter testet han positivt på koronaviruset.

Også broren Filip har hatt covidsykdom, men er nå i normal trening igjen.

Henrik Ingebrigtsen er på vei tilbake fra en lårskade og har planer om å sesongåpne utendørs på Bislett neste måned.

(©NTB)