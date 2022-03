Smitteutbrudd hos skiskytterne – Eckhoff og Røiseland går glipp av NM

Norges Skiskytterforbund meldte i en pressemelding onsdag at Tiril Eckhoff og Filip Fjeld Andersen hadde fått viruset. Senere ble det opplyst at også Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Kampenhaug Eckhoff og Martin Uldal.

Flere av de norske skiskytterne var i kontakt med kongen i løpet av Holmenkollen-helgen. Han testet også positivt i etterkant av konkurransene.

Landslagssjef Per Arne Botnan opplyser til VG at ingen av de smittede løperne er aktuelle for kommende helgs NM i Vik i Sogn.

Forbundet skrev også at to i støtteapparatet også har avlagt positive tester. TV 2 melder at en av dem er herrenes trener Siegfried Mazet.

Røiseland sikret seg sammenlagtseieren i verdenscupen med gode resultater på hjemmebane. Fra før hadde hun tatt jaktstartkula. Froland-jenta tok hele tre gull og to bronsemedaljer i Beijing-OL før hun kronet verket i Holmenkollen.

Etter konkurransene i Kollen ville hun verken bekrefte eller avkrefte at det var siste stavtak og avtrekk som profesjonell skiskytter. Hun skal ta tiden til hjelp før hun bestemmer seg om det blir videre satsing neste sesong.

Eckhoff vant både sprinten og jaktstarten i verdenscupavslutningen i Holmenkollen sist helg.





