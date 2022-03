Hovland møter østerriker og to amerikanere i matchplay-gruppespill

Alle møter alle i hver av de 16 gruppene, og gruppevinnerne går videre til helgens direkte utslagsrunder.

Hovland er som verdenstreer favoritt i sin gruppe. Zalatoris er seedet som nummer 24 i turneringen, Tringale 45 og Straka 63 (av 64). Tringale har litt ekstra å spille for. Han går inn i turneringen på 51.-plass på verdensrankingen. Om han spiller seg inn i topp 50, får han være med i US Masters om to uker.

Hovland møter Straka i sin første kamp onsdag, mens Tringale venter torsdag og Zalatoris fredag.

Verdensener Jon Rahm møter matchplayspesialisten Patrick Reed i sin gruppe,

Matchplayturneringen i Austin er en WGC-turnering med total premiesum på 12 millioner dollar. Åttedelsfinaler og kvartfinaler spilles lørdag, semifinaler og finale søndag.

