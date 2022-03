Charlotte Kalla legger opp: – Nysgjerrigheten på livet utenfor avgjorde

– Det har ikke vært en enkel beslutning, men til slutt veide nysgjerrigheten på livet utenfor eliteidretten tyngre enn det en fortsatt satsing ville innebære, skriver hun.

Hun avslutter karrieren med det svenske mesterskapet i Piteå onsdag til mandag.

– SM-rennene hjemme i Norrbotten blir mine siste renn som eliteutøver. Her tok jeg mine første stavtak som sjuåring, og det føles fint å få avslutte karrieren her, forteller hun.

Stor karriere

34-åringen vant i sin innholdsrike karriere tre gull og seks sølv i olympiske leker, fordelt på lekene i 2010, 2014 og 2018. I årets Beijing-leker ble hun uten medalje. Hun vant også 13 VM-medaljer, blant dem tre gull.

Kalla debuterte i verdenscupen i 2006. Hennes store gjennombrudd var seieren i Tour de Ski i 2008. Hun ble OL-mester på 10 kilometer fri teknikk i 2010, på stafett i 2014 og i skiathlon i 2018. Siste medalje i et stort mesterskap ble VM-gullet i stafett i 2019.

Med Kalla og nesten jevngamle Therese Johaug legger to av de største kvinnelige langrennsprofilene de siste 15 årene opp samtidig.

Det er ikke sikkert at Kalla er tapt for langrennssporten. Hun har åpnet for en lederrolle i framtiden.

– Kanskje har vi allerede pratet om det. Hun sitter inne med veldig mye erfaring, sa landslagssjef Anders Byström til TT tirsdag, før Kalla offentliggjorde sin avgjørelse om å legge opp.