Mandagens tv-sport direkte

15.00: Sykling, Volta a Catalunya, verdenstouren (7 av 33). Første etappe Sant Feliu de Guíxols - Sant Feliu de Guíxols (171 km). Og for første gang har vi et norsk profflag på start her når Uno-X ruller inn i manesjen. (TV2, Eurosport 1)

18.00: Sjakk, Charity Cup, tredje spilledag. (TV2 Sport2)

20.00: Fotball, Toppserien kvinner (1. runde): Vålerenga – Stabæk fra Intility arena. Kampen avslutter den innledende serierunden. De antatte topplagene Brann og Rosenborg vant begge stort søndag, så det er bare for VIF å henge seg på. (NRK2)

20.45: Fotball, engelsk League Two. Colchester - Forest Green Rovers fra JobServe Community Stadium. (Vsport1)

19.00: Ishockey, NM-sluttspillet, kvartfinaler. Femte kamp: Vålerenga - Storhamar fra Jordal amfi. Det står 2-2 i kamper i denne prestisjeduellen om semifinaleplass. Det spilles best av sju kamper. (TV2 Sport1)

21.00: Fotball, spansk Segunda División (32. runde): Tenerife - Almería fra Estadio Heliodoro Rodríguez López. (TV2 Sport Premium)

22.00: Curling, VM for kvinner i Canada, gruppespill: Canada - Danmark. (Vsport+)

00.00: Ishockey, NHL: Montreal Canadiens - Boston Bruins. (Vsport2)

01.00: Ishokey, NHL: Minnesota Wild - Vegas Golden Knights fra Xcel Energy Center. (Vsport1)

03.00: Ishockey, NHL: Anaheim Ducks - Nashville Predators fra Honda Center. (Vsport2)

