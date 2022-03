VM-gull og verdensrekord for Duplantis – Guttormsen på 8.-plass

VM-gullet var 22-åringens første i karrieren. Svensken var over 5,60, 5,85 og 5,95 på sine tre første hopp. Så kom han seg over 6,05 og bød opp til en dans til jubel fra publikum.

Deretter kom han seg over 6,20 og forbedret sin egen verdensrekord. Den forrige rekorden var på 6,19 og ble satt på den samme arenaen for to uker siden.

Duplantis er regjerende olympisk mester.

I finalen ble det 8.-plass for Sondre Guttormsen som endte med et sprang på 5,75 meter.

Pål Haugen Lillefosse fikk delt 10.-plass med 5,60.

