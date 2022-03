Thrilleravslutning i Holmenkollen: Sivert Bakken tok sin første verdenscupseier

Det ble en thrilleravslutning på sesongens siste verdenscuprenn i solskinnet i Holmenkollen.

Sensasjonen Sivert Bakken skjøt fire fulle hus og ledet ut fra siste skyting. Men Sturla Holm Lægreid fulgte bare noen sekunder bak. De to fulgte hverandre helt inn på den siste runden.

Men på oppløpet viste unggutten Bakken styrke og slo Lægreid i spurten

– Det var vilt. Jeg vet ikke om det har gått helt opp for meg. Jeg visste at Sturla ville prøve å gå fra meg. Men da jeg klarte å henge på inn til siste bakken, måtte jeg bare gå for det, sa Bakken til NRK.

Lægreid sikret andreplassen i verdenscupen sammenlagt, samt ungdomstrøya for løpere under 25 år, mens Bakken vant fellesstartcupen. Spurten hans var verdt rundt 300.000 kroner.

Vetle Sjaastad Christiansen ble nest beste nordmann på fjerdeplass.

Franske Quentin Fillon Maillet, som allerede var suveren vinner av verdenscupen sammenlagt, fikk løpet ødelagt allerede på første skyting, da han bommet to ganger.

