Målløs Haaland da Dortmund tapte viktige poeng

Nordmannen ble byttet ut etter 86 minutter i sitt comeback fra start. Han tuslet tydelig skuffet rundt på gressmatta etter kampslutt.

Før det hadde han to gode muligheter til å få sitt første mål siden 22. januar. Hans første sjanse kom etter 25 minutter. Da sendte han en markkryper like til side for den venstre stolpen.

Ti minutter ut i andre omgang fikk Haaland muligheten alene med keeper. På første berøring avsluttet han med høyrefoten, men Köln-keeper Marvin Schwäbe reddet godt.

Haaland gjorde comeback for en uke siden etter sju uker på sidelinjen.

Dortmunds Marius Wolf sendte Dortmund i føringen før det var spilt åtte minutter. Svenske Sebastian Andersson utlignet etter 35 minutter for hjemmelaget.

Kölns stadion var fullsatt søndag med 50.000 tilskuere. Det er første gang på to år Haaland fikk spille foran fulle hus.

Dortmund har med det seks poeng opp til ligaleder Bayern München. Sju kamper gjenstår av den tyske sesongen.

Nå venter landskamper for Haaland.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]