Leclerc og Ferrari tilbake på vinnersporet

Charles Leclerc i sin røde Ferrari hadde beste startspor, men den regjerende VM-vinneren Max Verstappen fra nest beste startposisjon hang på som en klegg de første rundene.

Det var den første seieren for Ferrari på 2 år, 5 måneder, 26 dager, 2 timer og 31 minutter. Sebastian Vettel vant sist for laget i Singapore Grand Prix i september 2019.

Det ble en durabelig duell mellom Leclerc og Verstappen. Det ble flere spektakulære forbikjøringer underveis. Begge førerne utnyttet DRS-sonene hvor de får anledningen til å åpne bakvingen på bilen. Det gjør forbikjøringer lettere.

Det roet seg litt, og etter halvkjørt distanse hadde Leclerc fått noen sekunder på Verstappen. Etter et depotstopp for begge førerne ble det jevnt igjen.

Verstappen hadde et sent depotstopp for å skifte til softdekk, og avstanden opp til Leclerc var blitt på snaue 30 sekunder. Så var det en bil som tok fyr med ti runder igjen. Man måtte ut med sikkerhetsbilen, og feltet ble samlet igjen. Da hadde derimot Leclerc utnyttet situasjonen til også å skifte til softdekk.

Ferraris Carlos Sainz junior kjørte seg opp på annenplassen og gjorde dagen hel-rød da bilen til Verstappen stoppet med to runder igjen. Lewis Hamilton tok tredjeplassen.

