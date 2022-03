Glimt med målfest mot LSK etter kalddusj – møter Viking i semifinalen

21. april er det semifinale mot Viking. Det var Glimt-trener Kjetil Knutsen som trakk kampene etter seieren.

– Det blir en tøff utfordring, men en gøy utfordring, sa Knutsen til NRK.

Den andre semifinalen er Molde – Strømsgodset 6. april.

Kampen mot Viking flyttes fordi 6. april er dagen før den første av kvartfinalekampene mot Roma for Glimt i conferenceligaen. En eventuell semifinale vil være to dager før cupfinalen 30. april.

Det kan bety at med full klaff for Glimt kan cupfinalen bli skjøvet én dag.

– Det kan bli aktuelt, sier arrangementssjef Rune Pedersen i Norges Fotballforbund til VG.

– Tungt å erkjenne

LSK-trener Geir Bakke var klar i sin oppsummering av kampen mot Glimt søndag kveld.

– Glimt er bedre enn oss i alt hva fotball handler om, sa Bakke før han listet opp:

– Forflytning, ballbehandling, duellspill, kontringsfasen, etablert – alt er de bedre enn oss på. Det er tungt å erkjenne at vi er såpass langt etter dem, sa han til statskanalen.

Glimt fikk en kalddusj da LSK-spiller Vetle Dragsnes gjorde alt selv da han dro seg fri i feltet og satte inn ledelsen allerede etter tolv minutter.

– Jeg synes ikke vi får panikk når vi ligger under 0–1. Vi spiller vår fotball og vinner veldig fortjent, sa Amahl Pellegrino.

Åtte minutter før pause var Runar Espejord på rett plass i feltet og avsluttet flott med venstrefoten. Ballen gikk utakbart for keeperen via stolpen og i mål.

Mål etter mål

På stillingen 1-1 kom innbytter Elias Hagen (22), som var i Lillestrøm som ung, alene i feltet og satte inn ledelsen for hjemmelaget. Pasningen fikk han av tidligere Lillestrøm-spiller Pellegrino.

Pellegrino satte senere spikeren i kista og sørget for 3-1 etter at LSK hadde hatt muligheter til å komme tilbake i kampen. Det ble i stedet mer cupjubel for det høytflygende Glimt-laget.

Innbytter Victor Boniface banket inn 4-1 fra distanse på overtid. Spissen hadde en lekker førsteberøring før han dro til fra over 20 meter, og ballen suste inn i det venstre hjørnet.

Etter hvilen skapte Lillestrøm flere gode muligheter mot Glimt, men det var Hagen og Pellegrino som var mest presise. Etter Pellegrinos mål var kampen nærmest kjørt, og Boniface fikk hamre inn det siste målet i det som ble nok en målrik affære i Bodø.

