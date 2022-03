Aubameyang og Barcelona herjet i El Clásico – smadret Real Madrid

Serielederen fra hovedstaden måtte klare seg uten sin storscorer Karim Benzema og fikk det umiddelbart tøft. Bortelaget skapte flere sjanser, og et skudd fra Federico Valverde var omtrent det eneste de hvitkledde hadde før Aubameyang fikk sin sjette scoring for sesongen.

Den tidligere Arsenal-spilleren headet inn 1-0 etter en snau halvtime. Like etter hvilen serverte han Ferrán Torres før han la på til 4-0 på egen hånd da han chippet inn nok et mål. Det så ut til å være offside, men en VAR-sjekk sørget for at målet ble stående. Før pause hadde Ronald Araújo også scoret for Barcelona i det som ble en sjansebonanza for katalanerne.

Aubameyang ble Barcelona-spiller i februar og har umiddelbart spilt seg varm i trøya. Han kunne scoret både et tredje og fjerde mål i kampen mot laget som er tolv poeng foran på tabellen.

Gaboneren kunne forlate banen etter 70 minutter med god samvittighet.

Barcelona-trener Xavi ledet laget sitt for første gang mot Real Madrid. Som Barcelona-spiller ble det 42 kamper mot rivalen.

Etter en tung sesong har det begynt å svinge av Barcelona. Klubben er kun tre poeng bak Sevilla på 2.-plass og har i tillegg én kamp mindre spilt.

Real Madrid sto med fem strake seirer før det ydmykende nederlaget på hjemmebane.

