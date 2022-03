Saka matchvinner – scoret Arsenals 2000. Premier League-mål

Martin Ødegaard og Arsenal har vært i svært god form den siste tiden, med fem seirer på de siste seks. Etter 0-2-tapet hjemme mot Liverpool i midtuka skulle London-laget reise kjerringa mot Aston Villa lørdag.

Seieren gjør at Arsenal fester ytterligere grepet om mesterligaplassen med fire poeng ned til Manchester United og én kamp til gode.

Arsenal tok føringen fra start, og etter 10 minutter kunne gjestene ha gått i ledelsen. Et innlegg fra Bukayo Saka ble plukket opp av Villa-stopper Ezri Konsa, som brystet ballen upresist mot keeper Emiliano Martínez. En feberredning fra sisteskansen sørget for kun corner. Gjestene fortsatt å presse på høyrekanten med Saka og Martin Ødegaard, men godt forsvarsspill fra Villa-forsvaret gjorde at målet uteble.

Markkryper

Kvarteret før pause satt den for Arsenal. Kampens gigant, Saka, plukket opp en klarering på 18 meter og fikk klemt av en markkryper som snek seg forbi Martinez. Minuttet senere ble unggutten meid ned av Tyrone Mings og måtte ut for behandling. Saka klarte likevel å fortsette. Inn mot pausen bølget kampen mer fram og tilbake, uten at noen av lagene skapte de største sjansene.

I starten av andre omgang fortsatte Arsenal å kjøre kampen, mens Aston Villa hadde nok med å forsvare seg. Saka og Ødegaard utgjorde den offensive kraften for gjestene, men London-laget slet med å komme til de største sjansene. Utover i omgangen ble også nordmannen mer usynlig. Halvveis ut i omgangen tok hjemmelaget over kampen. Både Ollie Watkins og Bertrand Traorè hadde gode muligheter for utligning.

Sluttspurt

Det siste kvarteret før full tid handlet alt om Aston Villa. Tre minutter på overtid kunne Danny Ings sikre ett poeng for Villa etter klabb og babb i feltet, men fikk ikke rent treff på ballen. Fem minutter på overtid fikk hjemmelaget frispark i farlig posisjon, men innlegget ble bokset unna av sisteskanse Leno. Dermed kunne Arsenal dra hjem med tre poeng etter en sterk sluttspurt fra Aston Villa.

Neste kamp for Arsenal i Premier League er mot Crystal Palace 4. april.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]