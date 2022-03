Offensiv Ingebrigtsen før VM-debut

Han løper kvalifisering lørdag midt på dagen der de to beste i hvert av de tre heatene går videre. Finalen avvikles dagen etter.

– Jeg synes det er veldig spennende å prøve å vinne noe jeg ikke har vunnet før. Det er kjekt med mesterskap, og det er kjekt å prøve å ta en tittel, svarer han på spørsmål om det – at han aldri har vunnet VM-gull – er en sterk motivasjon for at han vil delta i innendørsmesterskapet, sier Ingebrigtsen til VG.

– Jeg ser ingen grunn til at jeg skal tape, sier OL-mesteren fra i sommer til TV 2.

Ingebrigtsen har verdensrekorden på 1500 meter innendørs med 3.30,60. Den ble satt i februar.

Friidrett.no melder at Ingebrigtsen er første nordmann til å løpe distansen i VM innendørs.

